Os professores Renato e Cristiane Cardoso explicam que os conflitos internos de uma pessoa, quando não resolvidos, se somam aos conflitos da outra e podem levar à falência do relacionamento. A tendência é que, com o término, o ex-casal culpe o amor e não o despreparo emocional de ambos. A natureza traz exemplos práticos que podem ser aplicados no relacionamento.