Psicólogo explica sobre a solidão e como essa condição pode impactar a saúde

A solidão é mais do que a simples ausência de companhia; é a falta de conexão emocional significativa. Mesmo rodeados de pessoas, muitos se sentem incompreendidos, não amados ou não validados. Segundo o psicólogo Yuri Busin, "a solidão tem muito mais a ver com a nossa conexão com as pessoas". Esse sentimento pode ser devastador. Busin destaca que "a solidão é algo que machuca muito a gente, que traz sentimentos muito desgastantes, muito negativos. E pode ser que seja um preditor de outros transtornos, como por exemplo a depressão, a ansiedade". Por outro lado, o medo da solidão pode levar algumas pessoas a permanecerem em relacionamentos tóxicos. Entenda.



