Para você, ver é diferente de enxergar? E qual a semelhança entre a corrida e a vida amorosa? Conheça a história do atleta paralímpico Daniel Mendes e o que ele pode ensinar sobre confiança e cumplicidade, que são fundamentais tanto no esporte como na vida.



