Rapel e relacionamentos tem tudo a ver: com as ferramentas certas, você supera os medos e obstáculos

A repórter do The Love School - Escola do Amor, Ariane Escobar enfrentou um desafio: praticar rapel. Ariane fica com muito medo, mas o instrutor passou todas as orientações, checou os equipamentos e conversou com ela durante todo o trajeto. E o que isso tem a ver com relacionamento? Os professores Renato e Cristiane Cardoso explicam: “Às vezes as pessoas ficam com medo de fazer algo novo e pensam que não tem jeito, querem fugir, fugir de enfrentar o problema no relacionamento, fugir de reconstruir o casamento. Elas fogem do pior, mas não entendem que podem aprender com orientação, instrução, e com as ferramentas corretas”. Assista!