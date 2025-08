Renato e Cristiane Cardoso aconselham sobre como lidar com descobertas delicadas

Ao descobrir que seu marido supostamente tinha outra família, Natália Knak, de 27 anos, preparou um "chá revelação" para expor o companheiro. O registro do episódio, que aconteceu no início de julho, viralizou na internet e gerou ataques ao agricultor Rafael Schemmer, que agora processa a ex-esposa. Para Renato e Cristiane Cardoso, gestos como este não são a melhor forma de lidar com descobertas delicadas. Os professores defendem que o melhor a se fazer é agir racionalmente e procurar conselhos com pessoas neutras.



