Saiba como o Carnaval afetou negativamente a vida de Patricia Macedo

Patrícia Macedo detalha como se comportava no Carnaval e como as palestras da Terapia do Amor a ajudaram a enxergar os efeitos negativos da festa em sua vida. Após abandonar os excessos e reencontrar seu amor-próprio, a auxiliar de escritório conheceu Fernando Pereira, com quem é casada há 10 anos.



