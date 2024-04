Alto contraste

Assim como muitos casais, Kelly e Luis tinham muita dificuldade para discutir a relação. Com o casamento em crise e sem a ajuda da esposa, Luis passou a frequentar as palestras da Terapia do Amor. Kelly se surpreendeu com o resultado e também foi em busca do amor inteligente. Acompanhe!