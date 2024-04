Casais contam como as palestras da Terapia do Amor ajudaram na reconstrução a relação Alunos aprendem a identificar atitudes que podem ser ameaças à vida amorosa

Alunos da Terapia do Amor contam como as palestras de Renato e Cristiane Cardoso ajudaram a resolver conflitos e a transformar seus relacionamentos. As palestras acontecem às quintas-feiras, às 20h, no Templo de Salomão, em São Paulo.