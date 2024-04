Casais famosos já sofreram com falta de diálogo no relacionamento Veja quais os sinais de falhas na comunicação

Como dizia o comunicador Chacrinha: "Quem não se comunica, se trumbica". Por não saberem dialogar, muitos casais mais parecem inimigos. Sem perceber, causam um enorme abismo no relacionamento. Até os professores do The Love School - Escola do Amor já passaram por esta situação. Confira no vídeo.