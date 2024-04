Alto contraste

O The Love School - Escola do Amor conta a história de Thalita Panchorra e Márcio de Aguiar, que se conheceram nas palestras da Terapia do Amor e estão juntos há dois anos. O casal enfrentou problemas em relacionamentos anteriores por conta do que viveram na infância e adolescência. Confira!