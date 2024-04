Alto contraste

Arrependido, Thiago compartilha com o The Love School - Escola do Amor, como era a vida de um homem que traía a própria mulher. Jucieny também revela o que sentia quando descobriu os casos extraconjugais do marido, que chegou a receber ameaças de morte da amante.