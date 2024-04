Conheça os locais da Caminhada do Amor 2024 Evento acontece dia 20 de abril em todo o Brasil e no mundo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Vem aí a Caminhada do Amor 2024! O evento acontecerá em todas as regiões do Brasil e no mundo no dia 20 de abril. Veja os locais que vão receber a caminhada!

Para mais informações, acesse o site: caminhadadoamor.com