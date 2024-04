Diego e Rosiane encontraram problemas no relacionamento por conta da imprudência Por serem muito jovens, ambos enfrentaram muitas dificuldades na vida a dois

A imaturidade fez com que o jovem casal se separasse inúmeras vezes até que, enfim, conseguisse se acertar e firmar o casamento com o apoio das palestras da Terapia do Amor.