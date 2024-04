Alto contraste

"É possível aprender a ser feliz?". Muitas vezes, as pessoas tem os ingredientes certos para uma receita de vida feliz, mas não os utilizam da maneira correta. As referências ruins do passado, somadas ao orgulho e a falta de um direcionamento, fazem com que os indivíduos se tornem infelizes. Porém, com o aprendizado e os ensinamentos corretos, é possível aprender a ser feliz. Confira a experiência da Paola e Anderson. Veja como entrar em contato com o SOS Relacionamento.