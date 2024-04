Alto contraste

No The Love School – A Escola do Amor deste sábado (13), Renato e Cristiane Cardoso debatem o tema: “Ele quer resolver, ela quer esquecer”. Os professores explicam a importância de tentar resolver os conflitos dentro do casamento e revelam se discutir o relacionamento ajuda ou atrapalha.