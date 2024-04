Falta de diálogo quase destruiu o casamento de Luis e Kelly

Alto contraste

Conheça a história do casal Luis e Kelly, alunos que quase destruiram o casamento pela falta de compreensão e diálogo na relação. Enquanto o marido procurava a comunicação para resolver os problemas, Kelly encarava as DRs como “mi mi mi”. Quando assistiram ao The Love School – A Escola do Amor, os alunos se surpreenderam e encontraram esperança para o casamento.