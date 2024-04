Falta de habilidades para conversar é um dos principais problemas dos casais na atualidade

Alto contraste

Chega ser um clichê, todo mundo fala que conversar é o melhor remédio, mas um dos fatores que mais faltam nos relacionamentos é o diálogo. Muitos casais pensam que um "bom dia" já basta. O verdadeiro poder do diálogo vai muito além de simples palavras de cortesia. É no diálogo que encontramos a verdadeira conexão e a base para um relacionamento saudável e duradouro.Casais que não conversam tendem a se separar. Veja no vídeo.