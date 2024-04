Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Homem é tudo igual? E as mulheres, também são? Depois de passar por inúmeras desilusões amorosas, as pessoas passam a achar que homens e mulheres agem da mesma maneira. Com as traições expostas, alguns famosos causaram polêmicas