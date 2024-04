O público responde: vale a pena mudar a aparência para agradar o(a) parceiro(a)? O The Love School foi para as ruas saber a opinião de homens e mulheres

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Você já mudou na aparência para agradar o(a) parceiro(a)? Veja o que as pessoas nas ruas acham sobre o tema e se já passaram por alguma situação parecida. Tem gente que já fez tatuagem só para agradar o parceiro, outra estourou o cartão de crédito para trocar todo o guarda roupa. Mas afinal de contas, o que é mais importante no relacionamento? Confira no vídeo.