O que fazer quando o relacionamento se torna um "golpe"?

O The Love School – Escola do Amor foi às ruas para saber as experiências frustrantes pelo qual os telespectadores já passaram em seus relacionamentos. Muitos relatam terem caído nos "golpes do coração", quando você acredita em tudo que sente, ignorando totalmente a razão. Uma das entrevistadas revelou que, ao flagrar o ex-namorado com outra, ela reagiu de forma ingênua fazendo comida para a amante.