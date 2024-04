Professores falam com casal que se deixou levar pelos enganos do coração Mariane revela que trauma da infância resultou em relacionamentos fracassados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Convidada do The Love School - Escola do Amor, Mariane Oliveira revela que a ausência paterna levou ela a se relacionar com vários homens e se deixou levar pelos enganos do coração. Mas tudo em sua vida mudou quando ela conheceu Rodrigo, seu atual marido, nas palestras da Terapia do Amor. Acompanhe!