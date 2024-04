Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os dias dos professores Renato e Cristiane Cardoso têm sido cheios de compromissos! O casal está rodando o Brasil realizando palestras da Terapia do Amor. No último domingo (10), mais de 500 pessoas se reuniram na Av. Paulista, em São Paulo, para a ação do The Love Walk. Confira!