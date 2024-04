Alto contraste

No The Love School - Escola do Amor deste sábado (16), os professores Renato e Cristiane Cardoso abordaram o tema "Quando o coração engana". Confira quais são as principais atitudes de pessoas que confiam plenamente em seus corações e acabam fracassando em seus relacionamentos por não serem inteligentes emocionais