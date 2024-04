Saiba quais famosos abriram mão do matrimônio

Alto contraste

Um estudo realizado pela Universidade de Chigaco, nos Estados Unidos, comprova que pessoas em uma relação estável são mais satisfeitas com suas vidas do que as que seguem sem um par. Mas, na contramão das favoráveis estatísticas, famosos como Maraisa e Carla Diaz cancelaram seus noivados bem próximo a data do evento. Mas o que leva alguém a se namorar, noivar, marcar o casamento e, às vésperas da cerimônia, desistir do relacionamento? Saiba quais razões levam à separação.