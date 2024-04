Transformação no Amor: a história de Paola e Anderson O relacionamento quase chegou ao fim, até que eles conheceram as palestras da Terapia do Amor

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O #The Love School deste sábado (6) conta a história de Paola e Anderson. ELa cresceu vendo os pais brigarem muito e nunca conseguiu ter uma boa relação com eles, nem com a irmã. Carregou, ao longo da vida, um sentimento de revolta e enorme vazio. Achava que nunca teria um relacionamento que daria certo. Depois de um tempo, conheceu Anderson e os dois começaram a namorar. Existia muito amor na relação, mas muita briga também, pois ambos eram autoritários. A relação quase chegou ao fim. Foi quando a sogra de Paola a convidou para participar das palestras ministradas pelos professores. E a partir daí, tudo mudou. Confira no vídeo!