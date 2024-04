Veja como uma pessoa carente se torna vítima do coração enganador Renato e Cristiane Cardoso falam de atitudes que levam mulheres a se apaixonar por qualquer um

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Você é o tipo de mulher quem sempre se apaixona pelo "cara errado"? Bom, saiba que você não está sozinha nessa. No The Love School - Escola do Amor deste sábado (16), você conhece a história de uma aluna que procurou a ajuda dos professores após se apaixonar pelo próprio chefe, que era casado. Saiba mais!