Você já pagou caro por um amor barato?

Os professores mostram que para amar é necessário abrir mão de um pouco de si mesmo para que o outro possa entrar na sua vida. É preciso ter coragem de ceder e habilidade para controlar suas expectativas, sem ressentimentos. E isto custa caro, pois vivemos em uma sociedade em que as pessoas esperam somente receber amor sem dar nada em troca. Há uma ligação direta entre senso de valor próprio e vida amorosa. Quando seu senso de valor é baixo, você vai atrair pessoas que não te valorizam. Se você tem um senso de valor alto, você vai atrair pessoas que te tratam com respeito como você gostaria e merece. A raiz de tudo está em como você se enxerga. Samara conta um pouco da sua história para os professores da Escola do Amor.