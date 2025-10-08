Personalidade na Turquia! Saiba quem é Vahide Perçin, atriz que dá vida a misteriosa Gönül na novela Mãe Na vida real, a veterana é mãe de outra atriz da produção; saiba mais

Vahide Perçin é um dos principais nomes do elenco de Mãe Divulgação/RECORD

A novela Mãe vai chegar com tudo na tela da RECORD, a partir do dia 27 de outubro, às 21h. No elenco de peso, está a veterana Vahide Perçin, de 60 anos, que interpreta Gönül Aslan, em uma trama marcada por mistério e amor.

Vahide é considerada uma personalidade na Turquia e bastante respeitada por sua atuação no teatro, cinema e televisão. Ela já fez mais de 10 telenovelas e oito filmes, nos quais interpretou muitas protagonistas.

A paixão pela atuação foi transmitida para a filha Alize Gördüm, de 31 anos, que em Mãe interpreta Gamze Güneş, irmã adotiva da protagonista, Zeynep Güneş (Cansu Dere).

Em Mãe a atriz tem um papel bastante importante e, ao lado de Zeynep e da pequena Melek (Beren Gökyıldız), vive uma história marcada por superação e amor.

Curioso para acompanhar Vahide Perçin na tela da RECORD? Prepare-se! Mãe estreia no dia 27 de setembro, às 21h.