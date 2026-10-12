Miss Universe Piauí mostra bastidores da rotina e surpreende: ‘Sou minha maquiadora favorita’ Em um carrossel divertido, representante do estado do nordeste mostrou tudo o que aprendeu na prática

Miss Universe Piauí mostra bastidores da rotina Reprodução/Instagram

A Miss Universe Piauí 2026, Paloma Rodrigues, é daquelas pessoas cheias de boas histórias para contar. Em seu perfil oficial, ela se apresenta como “ex-gorda”, revela que perdeu 32 quilos e agora é a amiga fit dos seguidores.

Mas, ela chamou mesmo atenção com um carrossel intitulado “o que o mundo miss não mostra”, que reuniu aprendizados e bastidores da rotina do mundo da beleza.

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Ela contou que descansar também é preparação e o concurso foi muito além de ensinar, também obriga a praticar. Outra curiosidade: teve que saber fazer a própria produção: “Maquiagem, cabelo, pele... Sou a minha maquiadora favorita”, confidenciou.

Confira a publicação e veja todas as curiosidades:

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