Marcella Kozinski fala pela primeira vez após a final do Miss Universe: ‘Obrigada, meu Brasil’
Representante do país teve uma jornada inspiradora até a grande final do concurso mundial
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Marcella Kozinski fez história no Miss Universe e na noite da última terça (24) reuniu milhares de brasileiros em frente à tela da RECORD no melhor clima de Copa do Mundo. Após conquistar uma merecida posição no top 30, veio a notícia que ninguém queria escutar: a nossa miss estava fora do top 12.
Após desfiles preliminares e a grande final, Marcella fez seu primeiro pronunciamento por meio das redes sociais: “Obrigada, Universo. Obrigada, meu Brasil! Se existe uma palavra capaz de traduzir tudo o que sinto neste momento, é gratidão. Eu sou porque vocês são. Cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo e cada demonstração de amor fizeram parte dessa jornada tão especial. Em breve, venho conversar com vocês com mais calma e abrir meu coração. Por enquanto, só quero agradecer por tanto e dizer que amo vocês”, escreveu.
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Natália Guimarães, diretora de Estratégias do Miss Universe Brasil, que acompanhou de perto Marcella ao longo dos últimos meses, retribuiu o carinho: “Você é pura luz, minha princesa! Tenho muito orgulho de você e tenho certeza de que nosso país inteiro tem também. Você é muito especial e merece tudo de melhor”.
Uma das seguidoras revelou que acompanha o concurso desde criança e nunca tinha visto uma Miss Brasil tão perfeita: “Tinha certeza que ia ganhar pela beleza, oratória, passarela, carisma”.
Isa Murta, que conquistou o concurso Miss Supranational Brasil em 2024 aproveitou para tietar a amiga: “A mais linda do mundo”.
Confira a publicação e deixe seu recado para Marcella:
Relembre a trajetória de Marcella Kozinski no Miss Universe:
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