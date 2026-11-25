Marcella Kozinski fala pela primeira vez após a final do Miss Universe: ‘Obrigada, meu Brasil’ Representante do país teve uma jornada inspiradora até a grande final do concurso mundial

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Marcella Kozinski alcançou o top 30 no Miss Universe, mas não avançou para o top 12.

Ela expressou gratidão aos brasileiros e ao universo em sua primeira declaração após a final.

Natália Guimarães, diretora do Miss Universe Brasil, elogiou Marcella por sua luz e especialidade.

Fãs e amigas, como Isa Murta, destacaram a beleza, oratória e carisma de Marcella. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Marcella Kozinski agradeceu carinho e apoio da torcida Reprodução/Instagram

Marcella Kozinski fez história no Miss Universe e na noite da última terça (24) reuniu milhares de brasileiros em frente à tela da RECORD no melhor clima de Copa do Mundo. Após conquistar uma merecida posição no top 30, veio a notícia que ninguém queria escutar: a nossa miss estava fora do top 12.

Após desfiles preliminares e a grande final, Marcella fez seu primeiro pronunciamento por meio das redes sociais: “Obrigada, Universo. Obrigada, meu Brasil! Se existe uma palavra capaz de traduzir tudo o que sinto neste momento, é gratidão. Eu sou porque vocês são. Cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo e cada demonstração de amor fizeram parte dessa jornada tão especial. Em breve, venho conversar com vocês com mais calma e abrir meu coração. Por enquanto, só quero agradecer por tanto e dizer que amo vocês”, escreveu.

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Natália Guimarães, diretora de Estratégias do Miss Universe Brasil, que acompanhou de perto Marcella ao longo dos últimos meses, retribuiu o carinho: “Você é pura luz, minha princesa! Tenho muito orgulho de você e tenho certeza de que nosso país inteiro tem também. Você é muito especial e merece tudo de melhor”.

Uma das seguidoras revelou que acompanha o concurso desde criança e nunca tinha visto uma Miss Brasil tão perfeita: “Tinha certeza que ia ganhar pela beleza, oratória, passarela, carisma”.

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Isa Murta, que conquistou o concurso Miss Supranational Brasil em 2024 aproveitou para tietar a amiga: “A mais linda do mundo”.

Confira a publicação e deixe seu recado para Marcella:

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Relembre a trajetória de Marcella Kozinski no Miss Universe:

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Link de compartilhamento Marcella Kozinski entrou na história do Miss Universe! A brasileira chegou ao concurso com o peso de representar uma nação apaixonada por concursos de beleza e fez seu nome. A candidata brilhou do momento em que se tornou miss nacional até a grande final da etapa mundial, chegando ao Top 30. Relembre!

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