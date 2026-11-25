“Miss Universo 2026” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta-feira (25)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Miss Universo 2026” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta-feira (25). Jennifer Barreto, de Porto Rico, foi coroada Miss Universo 2026 na noite desta terça-feira (24), em cerimônia realizada no Coliseo de Puerto Rico, em San Juan, com a participação de outras 115 candidatas.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 20h11 desta quarta-feira (25). Confira: