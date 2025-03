Neemias: entenda como o copeiro real liderou a reconstrução de Jerusalém Nova série da RECORD estreia em 8 de abril e vai a contar a história do personagem conhecido pela liderança do povo judeu Novidades|Do R7 23/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mario Bregieira é o protagonista de Neemias, série que conta a história do copeiro real

Em Neemias, série da RECORD com previsão de estreia para 8 de abril, será mostrada a obra mais conhecida do governante: a reconstrução dos muros de Jerusalém. Um feito que não foi apenas físico, mas também profundamente espiritual e simbólico para os judeus.

Os muros de Jerusalém representavam a proteção e a dignidade da cidade, e sua destruição pelos babilônios havia deixado a cidade vulnerável e humilhada. A restauração dos muros era, portanto, uma prioridade para o povo que havia retornado do exílio.

Neemias (Mario Bregieira) iniciou o projeto de reconstrução com uma inspeção detalhada dos muros durante a noite, sem informar ninguém sobre seus planos. Ele fez isso para avaliar o tamanho do trabalho e desenvolver uma estratégia sem a interferência de inimigos ou opositores.

Na série Neemias, será possível ver que, ao longo do processo, ele enfrentou diversas dificuldades, incluindo a oposição de figuras influentes como Sambalate (Tatsu Carvalho), Tobias (Homero Ligere) e Gesém (Felippe Salve). Esses adversários tentaram desmoralizar o povo judeu, espalhando boatos e planejando ataques para interromper a obra.

Sambalate, um dos opositores de Neemias, é vivido por Tatsu Carvalho

No entanto, você verá na série que um homem com propósito permanece firme em sua missão. Assim, Neemias dividiu os trabalhadores em grupos e designou cada grupo para trabalhar em uma seção específica do muro.

Ele também organizou a defesa da cidade, armando os trabalhadores para que pudessem se proteger enquanto construíam. Essa abordagem dupla, de construção e defesa, foi crucial para o sucesso do projeto.

Apesar da enorme tarefa e da constante ameaça de ataque, os muros de Jerusalém foram reconstruídos em impressionantes 52 dias. A reconstrução teve um impacto profundo entre os judeus. Não foi apenas uma restauração física, mas também um renascimento espiritual e moral.

Os muros representavam mais do que proteção; simbolizavam a renovação do pacto de Deus com seu povo e a recuperação de sua identidade.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias tem estreia prevista para abril na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com .

Veja também: elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da minissérie

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia em abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.