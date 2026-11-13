Em Iludida, Volkan une forças com Selçuk em busca de respostas sobre o desaparecimento de Derin E mais: Asya é afastada de suas funções na associação e enfrenta uma nova onda de exposição na mídia

Volkan une forças com Selçuk em busca de respostas Divulgação/ RECORD

O caso de Derin (Melis Sezen) segue trazendo consequências no capítulo desta sexta-feira (13) de Iludida. Determinado a descobrir o que realmente aconteceu com a esposa, Volkan (Caner Cindoruk) intensifica as investigações e se alia a Selçuk (Taro Emir Tekin) em busca de respostas. Durante a apuração, os dois localizam um homem que pode ter informações para esclarecer o desaparecimento da jovem.

Enquanto isso, Asya (Cansu Dere) sofre ao ser apontada como suspeita pelo sumiço de Derin, é afastada da associação e vê seu nome nas notícias da imprensa. As apurações também avançam por outros caminhos. Selçuk confronta Diidem para descobrir o que ela sabe sobre o paradeiro de sua patroa.

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E ainda no capítulo de hoje, uma nova revelação promete surpreender a todos. Derya (Özge Özder) descobre um segredo sobre Derin, mas precisa manter sigilo para não atrapalhar as investigações.

Acompanhe Iludida de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

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