Em Iludida, Asya dá um basta no casamento e exige que Volkan saia de casa Ainda nesta quarta (9), ao romper o silêncio sobre as traições, a médica provoca uma série de confrontos e coloca em jogo a amizade do arquiteto com Mert

Asya coloca um fim no casamento com Volkan e o expulsa de casa Divulgação/RECORD

Hoje (9) em Iludida, a partir das 21h15, o confronto entre Asya (Cansu Dere) e Volkan (Caner Cindoruk) atinge um ponto sem retorno. Na mansão da família Guclu, a médica não recua e, após desmascarar o arquiteto, exige que ele deixe a casa em que moram imediatamente.

Mais tarde, decidida a se proteger e dar um basta na situação, ela toma uma atitude drástica e troca as fechaduras do imóvel. Diante de todo o caos instalado no casamento dos pais, Ali busca abrigo e segurança ao lado da mãe.

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Também no capítulo desta quarta, a tensão toma conta de Mert (Eren Vurdem) quando ele chega ao quarto de hotel em que marcou um encontro com Asya, mas é pego totalmente de surpresa ao dar de cara com alguém que jamais imaginava encontrar ali.

Já Volkan, tomado pela revolta ao descobrir a traição de Mert caça o amigo pela cidade e, quando o encontra, parte para cima dele e o agride violentamente no meio da rua.

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Paralelamente, Haluk (Burak Sergen) e Gönül (Gözde Seda Altuner) travam uma discussão sobre o futuro de Derin (Melis Sezen). No dia seguinte, Gonul vai à casa da filha para tentar entender melhor a relação da garota com o marido da médica. É neste momento que a situação da jovem começa a mudar. Derin recebe de um mensageiro o documento oficial com o pedido de divórcio que Asya fez para Volkan. Apesar do momento turbulento, essa papelada renova as esperanças da moça de, finalmente, viver o relacionamento dos seus sonhos com o amante.

Acompanhe Iludida de segunda a sexta, às 21h15, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

‘Meu marido tem uma amante’, dispara Asya em Iludida; assista à cena completa no capítulo especial desta quarta (9)