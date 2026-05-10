Conheça a trama da novela Jesus A saga do Messias vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 15h30

Dudu Azevedo interpreta Jesus Cristo

Pela primeira vez, a trajetória do homem que mudou a humanidade é contada em sua íntegra. Uma história tão rica que nunca pôde ser contada inteira em filmes ou minisséries.

A novela Jesus mostra passagens pouco conhecidas e aprofunda as histórias dos personagens que conviveram com Ele. Uma oportunidade de vivenciar o que as pessoas daquela época sentiam, suas dores, sofrimentos e conflitos. E, assim, de entender de que maneira e por que foram tocadas pelas palavras de Jesus.

O Jesus retratado na novela é o que está na Bíblia, sem invencionices ou teorias sobre o que não é dito sobre Ele. Sua história é humanizada por meio das pessoas que O conheceram, que foram tocadas por Ele, de um modo ou de outro. É por meio do olhar desses personagens que vemos Jesus.

A história começa antes mesmo de Jesus ter nascido. Em uma Nazaré simples e rural, onde Maria e José se apaixonam e vivem o tormento do julgamento dos habitantes de sua cidade, que não acreditam na anunciação feita pelo anjo Gabriel. Nesta primeira fase da novela, veremos também o drama do pai de João Batista que fica mudo e só recupera a fala na circuncisão de seu filho, João Batista, além dos bastidores do palácio de Herodes, o Grande, que ultrapassou os limites de sua loucura, ordenando a matança dos inocentes.

O universo de Jerusalém daquela época é rico e pleno de ação. Dominada por Roma, a principal cidade da Judéia vivia imersa em um turbilhão de conflitos. Falsos messias, rebeldes judeus agindo contra a dominação romana, opressão dos cobradores de impostos, pobreza e sonhos de uma vida melhor... um povo subjugado, à espera do Messias. Entre romanos e judeus, existem bons e maus. E Jesus vem para todos, sem preconceito, sem distinção.

Além da vida e ministério de Jesus na segunda fase da novela, conhecemos a trajetória de vida de algumas pessoas que foram curadas por Ele. Quem eram aqueles homens que se tornaram apóstolos; o que pensava Pilatos e como era sua relação com a esposa e filha; quais eram os sonhos e desejos de pessoas apenas citadas na Bíblia como José de Arimatéia, Susana, Joana e tantos outros; quem foi Maria Madalena, a mulher dominada por sete demônios; a vida sofrida de Barrabás e sua relação com o movimento rebelde; Petronius, o centurião romano que se comoveu com Jesus na cruz; e como era o dia a dia de Caifás, o sumo sacerdote que persegue Jesus até que seja julgado e condenado.

O embate entre o bem e o mal está presente em toda a jornada. Jesus não desiste de Sua missão. Enfrenta Satanás até Sua grande vitória, a crucificação, quando sacrifica-se por todos nós e ressuscita.

A trama mostra a vida e época de Jesus como se estivéssemos lá, no momento em que Ele andava pela Terra.