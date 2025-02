Trilha sonora oficial da Novela Jesus está disponível nas plataformas de áudio; ouça agora A canção ‘Guarda de Israel’ marca a trajetória de Dudu Azevedo no papel principal Novidades|Do R7 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 ) twitter

Ouça agora 'Guarda de Israel', trilha sonora oficial da Novela Jesus Divulgação/RECORD

A novela Jesus foi um sucesso na programação da RECORD e conquistou muitos admiradores.

Dudu Azevedo brilhou na tela da emissora com o papel principal, e as músicas que fazem parte da trilha sonora da trama deixam as cenas ainda mais emocionantes.

Uma das canções marcantes, Guarda de Israel, está disponível nas plataformas de áudio para você ouvir quando e onde quiser.

Saiba mais:

Acesse o PlayPlus.com para rever a novela Jesus e se emocionar com a trilha sonora da novela.