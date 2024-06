Novidades no PlayPlus |Do R7

A Pandemia da Obesidade é o novo episódio do Repórter Record Investigação, disponível no PlayPlus A reportagem acompanha a história de quatro brasileiros que lutam contra o excesso de peso, problema que afeta cerca de 6 milhões de pessoas no país

Alto contraste

A+

A-

Com apenas 1 ano, Kemilly pesa 30kg e preocupa todos ao seu redor (Divulgação/RECORD)

Um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil, e no mundo, é a obesidade. De acordo com recentes estimativas divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, o número de obesos no planeta já atinge a alarmante marca de mais de 1 bilhão de pessoas. Só aqui no país, cerca de 6 milhões de cidadãos são afetados por esse mal, que já se transformou em uma pandemia. E este é o tema do sétimo episódio da nova temporada do Repórter Record Investigação, já no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Para traçar um panorama do cenário nacional da obesidade, a equipe da série esteve em algumas regiões do país e acompanhou a rotina e a história de quatro pessoas, de idades e realidades diferentes. Todas precisam vencer a balança e os males causados pelo excesso de peso.

Em entrevista exclusiva ao Repórter Record Investigação, a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, analisa a situação da obesidade e as políticas públicas para tratar do problema. “Estima-se 6 milhões de brasileiros acima do peso, inclusive entre adolescentes e crianças. Para a política pública o principal é a segurança alimentar. Temos trabalhado com um guia para alimentação saudável, na infância”, diz Nísia, que destaca, também, a importância do bem-estar emocional e mental.

O número de crianças e pré-adolescentes com excesso de peso e obesidade no Brasil é quase três vezes maior do que a média global. Segundo o Ministério da Saúde, 14,2% das crianças brasileiras de 1 a 5 anos enfrentam o problema, enquanto a média mundial é de 5,6%.

Publicidade

Uma das histórias abordadas neste episódio é a da menina Kemilly, que tem apenas um ano, e pesa 30 kg, dando muita preocupação aos pais, que buscam ajuda médica para a criança, mas recebem ataques e acusações nas redes sociais. Já Davi, aos 13 anos, pesa 146 kg, sofre bullying na escola e sonha em fazer a cirurgia bariátrica.

Nestes dois casos, o consumo de alimentos ultraprocessados surge como um fator decisivo na obesidade infantil. Produtos populares entre as crianças como bolacha recheada, macarrão instantâneo e suco industrializado são baratos, de fácil acesso e possuem ingredientes artificiais nocivos à saúde.

Publicidade

Com mais de 250 kg, Claudinei Rodrigues precisa perder peso com urgência para continuar vivo. “Tenho medo de morrer a qualquer momento. Se eu deixar do jeito que está, corro o risco. Se fizer a cirurgia, vou correr risco. Então, prefiro tentar para poder voltar à minha vida normal”, desabafa Claudinei.

As histórias de Kemilly, Davi, Claudinei e Adriana (que fez a bariátrica e descobriu uma gravidez não planejada no processo de emagrecimento), já podem ser conferidas em A Pandemia da Obesidade, novo episódio do Repórter Record Investigação, disponível no PlayPlus.

Publicidade

SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/