Documentário 'Narcoestado' está disponível no PlayPlus Produção original da plataforma de streaming da RECORD revela como o Equador virou um território ocupado por facções criminosas Novidades no PlayPlus|Do R7 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 )

Narcoestado é uma produção original do PlayPlus; assista agora! Divulgação/RECORD

O documentário Narcoestado é uma produção original do PlayPlus, plataforma de streaming da RECORD, que revela como o Equador, um país que já foi considerado o mais seguro da América Latina, virou um território ocupado por facções criminosas.

A união entre traficantes equatorianos e cartéis mexicanos mudou a configuração do crime organizado no país e provocou a disputa pela exportação de cocaína, que sai pelos portos do Equador e atravessa o oceano até a Europa.

As facções criminosas paralisaram o Equador no dia 9 de janeiro de 2024. Foram 24 horas de violência que marcaram a história do país.

Gangues rivais, em ataques simultâneos, provocam o terror e mortes nas ruas e dentro de presídios, gerando uma crise, sem precedentes, no sistema carcerário.

Uma emissora de TV foi invadida e, ao vivo, a violência no Equador, foi mostrada ao mundo.

O presidente do país, Daniel Noboa, decretou estado de emergência para combater e prender líderes das gangues.

Assista ao teaser:

O documentário Narcoestado, produção original do PlayPlus, está disponível. Assista agora!