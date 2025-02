Elza Soares é homenageada na série ‘Sou Filho Dela’ do PlayPlus Produção original estreia nesta segunda (20), no aniversário de três anos morte da intérprete; saiba mais Novidades no PlayPlus|R7 17/01/2025 - 18h04 (Atualizado em 17/01/2025 - 18h04 ) twitter

Vanessa Soares, neta de Elza Soares, participam do documentário "Sou Filho Dela" e se emociona ao relembrar a vida da avó Divulgação/RECORD

“Uma rainha!”. É assim que Vanessa Soares, a neta, se refere à avó, Elza Soares, uma das cantoras mais consagradas do Brasil. A intérprete, eleita a voz do milênio em 1999 em uma votação realizada pela rádio BBC de Londres, faleceu em 20 de janeiro de 2022. E agora, quando completam três anos de sua morte, Elza é homenageada na série Sou Filho Dela, que será disponibilizada no PlayPlus, o streaming da RECORD, a partir desta segunda-feira (20).

A produção — que já relembrou Elis Regina, pelos seus filhos, João Marcello Bôscoli e Pedro Mariano — conversa com o herdeiro mais velho de Elza Soares, João Carlos Soares, o Carlinhos. Ele conta histórias marcantes e cheias de emoção sobre a mãe.

A neta, Vanessa, também participa da produção e mostra alguns pertences da estrela, os quais guarda com carinho, já que é a herdeira de todo o acervo de Elza.

Nascida e criada em uma comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro, Elza Gomes da Conceição começou a cantar ainda na infância. E foi a voz potente, com uma rouquidão marcante, que a permitiu sustentar seus filhos, por quem sempre lutou para dar uma vida melhor.

O tom de voz único, talvez escondesse o sofrimento, ao mesmo tempo em que era a porta de saída das emoções. Aos filhos, ela dedicou carinho e amor incondicionais. Elza teve oito herdeiros, e sentiu a dor de perder quatro deles. Sou Filho Dela é a história da diva contada por quem a chamava de mãe.

Nada foi fácil, ou simples na vida da cantora. “Acredito que ela deixava de comer para nos dar”, diz João Carlos Soares, o Carlinhos.

No alto da sacada de um prédio em Copacabana (RJ) de frente para o mar, ele relembra de Elza com os olhos marejados, e cheio de orgulho. “Falar da Conceição (Elza) é sempre muito emocionante. É lembrar das histórias que vivemos juntos, das broncas, risadas, das nossas conversas. Mas fazer tudo isso em um cenário real, em que ela gostava de estar, de descansar, de frente para o mar que tanto amava, foi surpreendente. O carinho, atenção e cuidado com que prepararam esse trabalho mexeu muito comigo, com minhas emoções e saudades”, diz o filho da estrela.

Em um dos trechos do documentário, ele conta sobre um gesto da cantora, do qual nunca esqueceu. “Ela não deixava de falar um dia com a gente quando viajava (em turnês de shows pelo mundo). Eu amava muito a minha mãe...”, declara.

As lembranças contadas pelo filho, netos, bisnetos e o empresário de Elza, ajudam a compor este olhar sobre a vida da cantora. O segundo episódio de Sou Filho Dela, traz também trechos de shows e de entrevistas da artista, além de fotos raras, como a carteirinha de escola do filho que teve com Garrincha (o menino morreu em 1986, com apenas 9 anos), e áudios que ela mandava para o empresário, Pedro Loureiro.

Vanessa, que esteve ao lado da avó até seu último suspiro, mostra outros objetos da cantora e demonstra todo seu orgulho por ser neta dessa grande diva do cancioneiro nacional. “Falar de Elza é sempre engrandecedor. E ter uma equipe tão carinhosa, que conseguiu captar todas as nossas emoções, é muito importante. Foi tudo feito com muita entrega, amor e dedicação à rainha, por tudo o que ela foi. Então eu, Vanessa, neta, parceira de vida dessa rainha Elza Soares, me sinto honrada em poder participar desse documentário tão lindo”.

Sou Filho Dela – Elza Soares, estreia no PlayPlus, o streaming da RECORD, nesta segunda-feira (20)