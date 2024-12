Galisteu relembra conversa com Ayrton Senna no dia corrida em Ímola, na Itália A apresentadora de A Fazenda 16 abriu o jogo na produção ‘Senna 30 Anos: O Dia que Ainda Não Terminou’, que leva a assinatura de Cabrini e está disponível no PlayPlus Novidades no PlayPlus|Do R7 05/12/2024 - 16h35 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adriane conta detalhes jamais revelados sobre os últimos momentos ao lado de Senna Reprodução/PlayPlus

Com reconhecimento internacional e a assinatura de Roberto Cabrini, o documentário exclusivo do PlayPlus, Senna 30 Anos: O Dia que Ainda Não Terminou, marca as três décadas da morte do piloto e, por ser considerada a mais completa produção já realizada sobre os dias que antecederam o trágico acidente, tem conquistado cada vez mais os fãs do ídolo e também as gerações que não tiveram a oportunidade de vê-lo correr.

Entre as personalidades ligadas ao piloto que fazem parte do especial, a apresentadora de A Fazenda e última namorada de Senna, Adriane Galisteu, chama a atenção do público ao abrir o coração para Roberto Cabrini, que além de ser o responsável por dar a notícia da morte dele em rede nacional, também era amigo do piloto e passou a investigar o caso ao longo das décadas.

No trecho divulgado pelo PlayPlus nas redes sociais, a apresentadora faz revelações sobre uma conversa que teve no dia da trágica corrida de Fórmula 1. Ela conta que no dia aconselhou o namorado a não correr: “A gente falou muitas vezes nesse sábado. Várias vezes ele aos prantos e eu falei ‘não corre, você é o único cara que pode não correr sem explicar o motivo...’ ”

Confira o post completo abaixo:

Quer assistir na íntegra? Corra para o PlayPlus e confira!

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O maior piloto brasileiro da história foi lembrado diversas vezes em A Fazenda! Ayrton Senna já recebeu homenagens nos looks de Galisteu, em citações de Roça e mais. Relembre!