'Gugu, Simples Assim' estreia nesta terça (19) no PlayPlus, com depoimento exclusivo dos filhos do apresentador Amigos, familiares e Rose Miriam di Matteo relembram o legado e contam sobre o lado afetuoso de um dos maiores ícones da TV brasileira Novidades no PlayPlus|Do R7 19/11/2024 - 19h14 (Atualizado em 19/11/2024 - 19h14 )

O documentário exclusivo conta com depoimentos emocionantes dos três filhos do apresentador Reprodução/PlayPlus

Era novembro de 2019 quando o Brasil foi sacudido com uma notícia alarmante: o apresentador Gugu Liberato havia sofrido um grave acidente doméstico em sua casa em Orlando, na Flórida (EUA). Dali para frente, os momentos que se passaram foram de agonia e orações. Dois dias depois, em 22 de novembro, veio a informação que entristeceu o país: Gugu havia falecido. Mesmo cinco anos após a morte prematura de um dos mais queridos comunicadores do Brasil, ele nunca foi esquecido pelo público, os amigos e a família. E para marcar a data emblemática na história da televisão, o PlayPlus, streaming da RECORD, lança hoje à noite o documentário original Gugu, Simples Assim, em homenagem ao apresentador que, na época de sua morte, estava há dez anos na RECORD, e na ocasião apresentava o reality Canta Comigo.

A produção revisita momentos marcantes da carreira de Gugu, com trechos de programas e entrevistas. O início no SBT, a reviravolta na ida para a Globo, a entrevista polêmica que o levou às páginas policiais, e a chegada à RECORD. Muito além do lado profissional do apresentador, o documentário mostra ao público o lado afetivo, da vida em família, sempre tão discreto por trás das câmeras.

Os três filhos, João Augusto, Sofia e Marina se reúnem para relembrar histórias do pai. E, por meio de depoimentos, amigos e familiares, falam sobre a essência de Gugu, o menino que escrevia cartinhas a Silvio Santos e se tornou um dos maiores nomes da comunicação no Brasil.

Exclusivo!

‌



Entre os momentos mais marcantes de Gugu, Simples Assim, uma conversa exclusiva com os filhos do apresentador, realizada em Orlando. João, Sofia e Marina relembram histórias e memórias com o pai, além de contarem curiosidades e o jeito afetuoso com o qual Gugu criou os três. Após muito tempo sem dar entrevistas, Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, também dá seu depoimento e fala de suas lembranças.

Outro trecho bastante emocionante é o depoimento da mãe de Gugu, dona Maria do Céu, de 95 anos. “Às vezes nem acredito que ele morreu...”, declara, emocionada.

‌



Depoimentos marcantes

Os familiares, funcionários e, acima de tudo, amigos fiéis também estão presentes no documentário do PlayPlus: Esther Rocha, assessora pessoal; Nilton Moura, motorista; Homero Salles, diretor; Gustavo Coimbra, empresário; Walter Wanderley, produtor, e Eduardo Sacchiero, maquiador.

‌



Entre as personalidades, ‘Gugu, Simples Assim’ conta com depoimentos de nomes como Boni, Adriane Galisteu, Raul Gil, Roberta Miranda, Ana Hickmann, Tom Cavalcante, Luiz Bacci, Mara Maravilha, Flavio Ricco, Sônia Abrão, Simony e Comandante Hamilton.

Além de uma homenagem à memória de Gugu, a produção busca entender a essência de um homem que, com carisma e talento, deixou um grande legado na história da TV e na vida de milhões de brasileiros.

‘Gugu, Simples Assim’ tem direção de Bruno Lima; produção de Mariana Soares; roteiro de Alfredo Feierabend; edição executiva Pedro Veloso; pós-produção Yoshio Tanaka e Raquel Cavalcante; chefe de redação Patricia Rodrigues; direção editorial e projetos especiais de Thiago Contreira; e produção executiva de Antonio Guerreiro.

Duração: 65 minutos

O documentário original PlayPlus Gugu, Simples Assim estará disponível no streaming da RECORD a partir desta terça (19).