Novidades no PlayPlus |Do R7

‘La Rinconada: O Inferno Perto do Céu’ retrata a vida sacrificada de mineiros peruanos que buscam o sonho dourado de enriquecer O documentário, conduzido pelo repórter André Azeredo e já disponível no PlayPlus, embarca em uma aventura extrema na cidade mais alta do mundo

‌



A+

A-

O documentário La Rinconada: O Inferno Perto do Céu é conduzido pelo repórter André Azeredo Divulgação/RECORD

Mais uma superprodução acaba de chegar ao PlayPlus, o streaming da RECORD. O documentário La Rinconada: O Inferno Perto do Céu, conduzido pelo repórter André Azeredo e uma corajosa equipe de jornalismo, é uma aventura de tirar o fôlego, que mostra a superação, determinação e resiliência de mineiros peruanos que sonham em enriquecer e “quilar”, que na gíria local significa juntar um quilo de ouro.

A equipe do documentário viajou até La Rinconada, cidade localizada nos Andes peruanos e considerada a mais alta do mundo, a 5.200 metros de altitude. Durante a reportagem, Azeredo e seus colegas de jornada foram submetidos a situações extremas e precisaram encarar o frio, a neve, e os efeitos da altitude no corpo, em uma região com pouquíssimos recursos. Por alguns dias, eles sentiram na pele o que a população local enfrenta, em especial os operários que trabalham nas minas.

“La Rinconada, a cidade mais alta do mundo, um lugar onde mineiros se arriscam em um trabalho pesado, com pouco oxigênio, num frio extremo, e quase nada de infraestrutura, e ainda têm que conviver diariamente com a violência. Tudo isso em busca do sonho dourado de enriquecer”, relata o repórter.

O documentário mostra a rotina das pessoas que vivem em La Rinconada e o sacrificante trabalho dos mineiros. A cidade não tem água encanada, nem sistema de esgoto. O mercúrio usado nas minas danifica as células dos pulmões, rins e cérebro, causa inchaço nos pés, ansiedade e afeta o sono. Em casos graves, provoca insuficiência renal e até a morte. “Ser um mineiro é para os fortes...”, diz o mineiro Nestor Piño, de 52 anos.

Publicidade

Como La Rinconada fica em uma região muito afastada, a presença do estado no local é praticamente nula e há apenas um posto policial. Por isso, a violência e a exploração sexual amedrontam quem vive por lá. A cidade é perigosa, entre roubos, mortes, intimidações, e até abuso sexual, foram mais de 240 casos registrados em 2023, para uma população de apenas 50 mil habitantes.

Durante a expedição, André Azeredo conversa com moradores de La Rinconada, mineiros e muitas mulheres que trabalham no comércio local. “Vim de peito aberto para encontrar o que fosse. Gosto muito de entender as pessoas, as coisas. Até que ponto você está, realmente, disposto a abrir mão de uma vida com o mínimo de conforto e dignidade em busca de enriquecer, e sem garantia alguma de que isso vai acontecer? Até onde é o seu limite, onde você está disposto a ir para conquistar esse seu objetivo?”, reflete o repórter.

Publicidade

Todos os detalhes dessa aventura pelos Andes peruanos e a busca pelo ouro podem ser conferidos no documentário La Rinconada: O Inferno Perto do Céu, já disponível no PlayPlus.

SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site.