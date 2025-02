O Hospital: terceiro episódio da temporada reúne casos delicados de ortopedia Um criador de gado e um neurologista precisam passar por cirurgias corretivas; saiba mais Novidades no PlayPlus|Do R7 18/02/2025 - 18h53 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h53 ) twitter

A produção mostra dois casos do setor de ortopedia do Hospital Moriah, em São Paulo Divulgação/RECORD

O terceiro episódio da segunda temporada da série O Hospital já está disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD. Desta vez, a produção mostra dois casos do setor de ortopedia do Hospital Moriah, em São Paulo. Situações delicadas, em que foram necessárias a realização de cirurgias corretivas.

A primeira história é a de Edmundo Neves Cunha, de 55 anos. Criador de gado, ele mora com a família em um sítio em Tupaciguara, em Minas Gerais. Em 1985, Edmundo caiu enquanto montava em um bezerro e precisou passar por uma cirurgia devido ao deslocamento do fêmur. Na época, o médico alertou que, em algum momento, ele teria que colocar uma prótese no quadril. E há quatro anos, o pecuarista começou a ter problemas na região, sentindo muitas dores.

Atualmente, Edmundo não consegue fazer longas caminhadas, e para corrigir seu problema será submetido a uma cirurgia com a técnica AMIS (abordagem minimamente invasiva anterior), que permite a substituição da articulação do quadril de forma menos agressiva, preservando músculos, tendões, vasos e nervos.

Na segunda história do episódio, o que era uma brincadeira, virou um problema sério. Vinícius de Meldau Benitez, neurologista do hospital Moriah, precisará passar por uma cirurgia no braço.

O médico, de 43 anos, participava de um “braço de ferro” quando a mesa virou e ele machucou seriamente um osso na região do ombro. Vinícius teve uma fratura no úmero, e será operado pelos amigos de profissão, Paulo Muzy e José Carlos Garcia Junior, ortopedistas especialistas em ombros e braços.

Os resultados das cirurgias de Edmundo e de Vinícius estão no terceiro episódio da segunda temporada de O Hospital, já disponível no PlayPlus, assim como toda a primeira temporada da série.

