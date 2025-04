PlayPlus anuncia mudança de nome em evento comercial Plataforma passará a se chamar RecordPlus, a partir do segundo semestre Novidades no PlayPlus|Do R7 29/04/2025 - 23h46 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h46 ) twitter

PlayPlus

A Record anunciou durante a manhã desta terça-feira (29) a mudança de nome do PlayPlus, sua plataforma de streaming. A partir do segundo semestre, o serviço passará a se chamar RecordPlus.

Conforme anunciado durante o Record Summit 2025, evento que reuniu diretoria e área comercial do Grupo Record de todo o Brasil, a ação faz parte de uma estratégia de rebranding do produto – uma reformulação de marca. A estratégia visa deixar o logotipo da plataforma, bem como seu visual, mais próximo ao da marca-mãe, a Record.

Ainda no evento, foram anunciadas novidades na programação do PlayPlus (futuro RecordPlus), prometidas ainda para esse ano – com entregas nos segmentos de jornalismo, futebol, reality shows, entre outros.

O PlayPlus completa 7 anos no dia 14 de agosto e passa, neste momento, pelo seu maior sucesso de audiência. Com o Campeonato Paulista de 2025, atingiu marcas expressivas, com crescimento de 8 vezes no número de seus usuários ativos. Nos resultados publicitários, contou com incremento de 2.500% no comparativo ao primeiro trimestre de 2024.

Mais sobre o PlayPlus

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/