PlayPlus lança Era uma vez em Muzambinho – A história de Milton Neves

Conduzida por Cabrini, a produção faz uma longa e emocionante viagem pela vida e trajetória profissional de Milton Neves (Divulgação/RECORD)

A primeira quinzena de maio foi de lançamentos no PlayPlus, o streaming da RECORD. Entre os destaques está o documentário Era uma Vez em Muzambinho – A História de Milton Neves.

Conduzida pelo jornalista Roberto Cabrini, a produção faz uma longa e emocionante viagem pela vida e trajetória profissional de Milton Neves, um dos grandes nomes da comunicação no Brasil, em especial na área esportiva.

Em 50 minutos, o documentário revela histórias das origens do comunicador e o leva de volta para a cidade de Muzambinho (MG), onde ele nasceu e passou sua infância e juventude. Milton ainda recebe Cabrini em sua casa, em São Paulo, em uma entrevista emocionante em que ele faz revelações inéditas e abre o coração sobre a depressão que enfrenta desde o falecimento de sua esposa, Lenice Neves, em 2020. O jornalista esportivo também fala das polêmicas que nortearam sua carreira e os planos para o futuro.

Fronteira do Pó

No seguimento do jornalismo investigativo, a produção que acaba de chegar ao PlayPlus é Fronteira do Pó, conduzida pela repórter Ingrid Griebel. A reportagem especial mostra a complicada situação da tríplice fronteira Brasil, Peru e Bolívia, dominada pelo crime organizado. Naquela região o tráfico de cocaína tira a paz da população e os índices de violência são alarmantes.

Fronteira do Pó é um relato histórico sobre a ascensão das maiores facções criminosas do país no Acre. A produção mostra como a guerra entre Comando Vermelho e PCC tem, como principais vítimas, os jovens desta área remota da América do Sul.

Repórter Record Investigação

Uma nova temporada do Repórter Record Investigação acaba de estrear no PlayPlus, com reportagens exclusivas sobre temas diversos que impactam o dia a dia de toda a sociedade. A cada domingo, um novo episódio será lançado, e os dois primeiros já estão disponíveis para os assinantes da plataforma. Um deles trata dos desaparecimentos de pessoas após abordagens policiais e a busca das famílias de cada uma. No outro, o tema são as vítimas da violência urbana, que acabam mutiladas e têm suas vidas transformadas. O terceiro episódio do Repórter Record Investigação chega ao PlayPlus neste domingo (19), com as ameaças ao cerrado brasileiro.

Senna 30 anos — O Dia que Ainda Não Terminou

No mês em que são lembradas as três décadas da morte de Ayrton Senna, o PlayPlus disponibiliza o documentário Senna 30 anos — O Dia que Ainda Não Terminou, feito pelo jornalista Roberto Cabrini, que teve a difícil missão de anunciar a morte do piloto, após o trágico acidente no GP de San Marino de Fórmula 1, no dia 1º de maio de 1994.

Desde aquela data, Cabrini jamais parou de investigar os fatos relacionados à morte de Senna, e neste documentário apresenta detalhes inéditos sobre os últimos dias do ídolo brasileiro e as investigações após sua morte. A produção conta com entrevistas inéditas dos médicos que atenderam o piloto, além de declarações contundentes da assessora de Senna, Betise Assumpção, depoimentos de Adriane Galisteu, Christian Fittipaldi, além de uma entrevista emocionante com Galvão Bueno, em um conteúdo extra.

Todos esses lançamentos podem ser acessados no PlayPlus, serviço de streaming da RECORD, em www.playplus.com/

