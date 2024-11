Programação ao vivo das afiliadas da RECORD passa a ser disponibilizada no PlayPlus Além das emissoras de rede própria, a plataforma de streaming conta agora com os sinais de Campinas, Recife, Vitória e Florianópolis Novidades no PlayPlus|Do R7 13/11/2024 - 18h47 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h47 ) twitter

Emissoras afiliadas da RECORD no PlayPlus Reprodução/PlayPlus

Já é possível acompanhar pelo PlayPlus a programação regional de várias afiliadas da RECORD. A plataforma de streaming da emissora incorporou os sinais ao vivo, 24 horas, da TV Thathi (Campinas/SP), TV Vitória (Vitória/ES), TV Guararapes (Recife/PE) e NDTV (Florianópolis/SC).

A programação ao vivo desses canais está disponível, gratuitamente, no catálogo do PlayPlus, permitindo que os usuários acompanhem as notícias, programas e conteúdos regionais em tempo real, independentemente de onde estejam, facilitando o acesso às atrações locais.

O streaming amplia, assim, seu alcance e a área de cobertura em importantes regiões do país, fortalecendo a expansão do streaming, que já disponibiliza a programação das emissoras próprias das principais capitais (São Paulo, Manaus, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Rio de Janeiro e Porto Alegre), além dos canais do litoral e interior de São Paulo, e Rio de Janeiro.

A programação 24h do PlayPlus para smartphones está disponível no aplicativo, através das lojas da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/. E para ter acesso ao conteúdo gratuito do streaming, basta clicar na aba “ao vivo”, e escolher o que deseja assistir. Lembrando que para os assinantes pagantes, a plataforma disponibiliza conteúdos exclusivos como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais.