‘Que elas possam ser vistas, amadas e curadas’, diz Marcela Varasquim sobre documentário Câncer Nas Mulheres da Amazônia A repórter foi até a região norte para mostrar as dificuldades de quem tem uma das doenças que mais matam no mundo e vive na maior floresta tropical do planeta

Repórter na RECORD desde 2017, Marcela Varasquim enfrentou um câncer Reprodução/Instagram

Com a experiência de quem enfrentou um câncer de mama, a repórter Marcela Varasquim desembarcou na região norte do Brasil para gravar o penúltimo episódio da temporada do Repórter Record Investigação, O Câncer Nas Mulheres da Amazônia, que já está disponível no PlayPlus.

Nas redes sociais, ela fez um texto que mesclou informação com emoção. A jornalista trouxe estatísticas sobre a doença, especialmente do útero, que afeta mais as mulheres da Amazônia em comparativo com o resto do Brasil. Além de uma reflexão sobre como os tratamentos mais básicos, como ultrassons e biopsias, que só estão disponíveis na capital, Manaus, em um estado tão grande quanto o Amazonas.

“Na Amazônia, o câncer de colo de útero mata 50% mais em relação ao resto do Brasil. O câncer de mama é descoberto em estágios avançados. Em todo o estado, há apenas um hospital oncológico — em Manaus. Em um estado onde as estradas são rios, há de se esperar. Esperar para ir, esperar para chegar, esperar para tratar”, refletiu Marcela.

Na mesma linha de perguntas, a repórter deixa claro os maiores intuitos da reportagem, buscando uma investigação para a razão dos problemas que assolam milhares de mulheres. “Procedimentos simples, como biopsia e conização, não são feitos em nenhuma outra cidade fora da capital. Por que? Fomos atrás de respostas, mas encontramos muito mais. Encontramos vidas, desesperos, mulheres que existem, apesar de ninguém ver. Encontramos negligência, falta de cuidado, e demoras. Muitas demoras”, indagou a jornalista.

A repórter trouxe o que a motivou, além de levantar dados e um agradecimento a equipe. Sua visão humanizada sobre o tema, traz toda a bagagem, não só de uma equipe inteirada em trazer um assunto sério, mas também sobre a vida pessoal de Marcela, que também teve câncer. Prezando pela visibilidade, na própria postagem ela reiterou isso: “E que essas mulheres sejam vistas, amadas e... curadas!”, concluiu.

Confira a postagem na íntegra:

A dura situação da saúde feminina na região da maior floresta tropical do mundo, pode ser conferida em O Câncer Nas Mulheres Da Amazônia, novo episódio da série Repórter Record Investigação, já disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD.

