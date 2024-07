Novidades no PlayPlus |Do R7

Real – O Plano Que Mudou o Brasil chega ao PlayPlus nesta segunda (1°) Produção relembra os 30 anos da implementação do Real, e conta com depoimentos de personagens que participaram ativamente da reforma econômica na década de 1990

Documentário que conta a história da moeda do Brasil está disponível no PlayPLus Divulgação/RECORD

Nesta segunda-feira (1°), o Real, moeda que reestruturou a economia do Brasil no começo dos anos 1990, completa exatos 30 anos de sua implementação. Para marcar a data e relembrar os acontecimentos daquela época, o PlayPlus, streaming da RECORD, acaba de lançar o documentário Real – O Plano Que Mudou o Brasil.

A produção histórica, em três episódios, conta com depoimentos de Fernando Henrique Cardoso, Pérsio Arida, Rubens Ricupero, Pedro Malan, Gustavo Franco e Edmar Bacha, além de outros personagens centrais dessa profunda reforma econômica. Eles relatam os bastidores e as aflições da criação e implementação da moeda. “As pessoas no Brasil não acreditavam que um plano contra a inflação pudesse dar certo”, diz Ricupero, ex-embaixador e ministro da Fazenda na época do lançamento do Real.

Três décadas depois, o documentário original PlayPlus contextualiza o momento histórico em que o plano foi idealizado, com entrevistas inéditas e ampla pesquisa em arquivos da RECORD.

O dinheiro derretia no bolso dos brasileiros, enquanto o ambiente político turbulento não dava trégua. José Sarney assumiu a presidência após a morte inesperada de Tancredo Neves. Com o fim de seu mandato, Fernando Collor chegou ao cargo, eleito nas primeiras eleições diretas após a ditadura. Mas acabou afastado por impeachment diante de escândalos de corrupção. E, embora ambos tenham tentado combater a hiperinflação, não tiveram sucesso na empreitada.

Foi neste ambiente que Itamar Franco chegou à presidência e sua equipe econômica deu início ao planejamento do Real. “O dinheiro era uma batata quente, todo mundo tratava de gastar ou aplicar. Largar dinheiro na conta bancária ou no seu bolso era perder na certa”, relembra Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do plano. “O que havia naquela época não era uma inflação comum, era a continuidade de uma inflação astronômica. Então, era um descontrole realmente muito grande”, contou Fernando Henrique Cardoso, em 2019.

Os envolvidos nesta reforma confiavam no processo, tinham conhecimento teórico das etapas do plano, mas a certeza de que ia dar certo não fazia parte da rotina deles durante a criação do Real. “Nós tínhamos muita confiança na estrutura teórica do plano e na sua implementação até aquele ponto. Agora, essa conversão monetária, a criação de uma nova moeda que seria estável no dia seguinte, era uma aventura”, admite Edmar Bacha, assessor especial do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.

A saga de toda a criação e instituição do Real no Brasil, com depoimentos contundentes dos criadores e envolvidos, está no documentário Real – O Plano que Mudou o Brasil, já disponível no PlayPlus.

