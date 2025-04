Série ‘A Reconstrução’ mostra como está o Rio Grande do Sul um ano após as enchentes que devastaram o estado Produção original do PlayPlus, a série conta com o trabalho de repórteres que estiveram na cobertura jornalística das chuvas; confira Novidades no PlayPlus|Do R7 23/04/2025 - 19h36 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A série revisita locais afetados pela tragédia e conversa com pessoas que seguem tentando refazer suas vidas Divulgação/PlayPlus

Há quase um ano, em maio de 2024, o Rio Grande do Sul vivia uma das piores tragédias de sua história, atingido por um dos maiores desastres climáticos dos últimos tempos no Brasil. Chuvas desproporcionais provocaram enchentes que devastaram o estado, afetaram dois milhões e 300 mil moradores e provocaram a morte de quase 200 pessoas.

Agora, um ano depois, a série documental A Reconstrução, produção original que estreia no PlayPlus nesta quinta-feira (24), conta histórias das vítimas das chuvas e mostra como o Rio Grande do Sul se recupera do desastre. De retomadas emocionantes a recomeços dolorosos, toda a trajetória de luta de um povo que perdeu vidas, casas e negócios, mas se apoiou na esperança para se reorganizar, se unir e resistir.

A série em três episódios, revisita locais que ficaram por dias embaixo da água, e ouve o testemunho de pessoas que tiveram suas vidas profundamente afetadas e ainda tentam se reerguer.

“Toda vez que passava barco, a gente mostrava as crianças, gritava. No dia em que fomos resgatados, nosso barco virou”, relembra, ainda com angústia, Gabrielli Silva, que, além de sofrer com a casa inundada, ainda viveu a pior dor de sua vida. A filha de Gabrielli, uma bebê de seis meses, desapareceu no meio da enchente e só foi encontrada oito dias depois, sem vida.

‌



Já Pyetro, de 12 anos, ficou três dias e duas noites pendurado em uma árvore esperando resgate. “O vô pediu socorro e escutaram a gente, lá do outro lado”, diz o garotinho, que mostra uma maturidade ímpar para sua idade.

“A tragédia da enchente foi a pior. Quando você resiste, esse sentimento é de vitória”, conta Adriana Kauer, outra sobrevivente do desastre.

‌



A produção também mostra como está hoje o cavalo Caramelo, que ficou famoso e querido em todo o país após passar dias sobre o telhado de uma casa para se livrar das águas. O animal se transformou em um símbolo de resistência e resiliência da tragédia.

A série A Reconstrução conta com o trabalho de repórteres que estiveram na cobertura jornalística das chuvas, há um ano: Jairo Bastos, Guilherme Mendes e Romeu Piccoli, além dos repórteres cinematográficos Gilson Fredy, Leopoldo Moraes e Mário Falcón.

‌



Eles revisitam regiões que, por semanas, tornaram-se familiares aos brasileiros, como o Vale do Taquari, Canoas e Sarandi. Lá, reencontram personagens marcantes de um momento que todos desejam que fique cada vez mais no passado.

Sobre o PlayPlus

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/