Série 'O Hospital' encerra segunda temporada com um bem-sucedido tratamento contra esclerose múltipla Ainda no último episódio da produção do PlayPlus, o telespectador irá acompanhar dois casos cirúrgicos; saiba mais Novidades no PlayPlus|Do R7 01/04/2025 - 15h40 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h40 )

Casos de muita emoção e superação marcam o último episódio da segunda temporada da série O Hospital Divulgação/RECORD

A série O Hospital, que mostra a rotina de médicos e pacientes em um grande hospital de São Paulo, encerra sua segunda temporada com alguns casos marcantes. O novo episódio já está disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Entre os casos abordados desta vez, está o do empresário Cristiano Boite Zanatta, que passará por uma cirurgia para a reconstrução dos ligamentos do joelho, devido a uma má formação rara na perna que causa do deslocamento da patela e constantes casos de luxação na região. Cristiano será operado pelo Dr. Marco Demange, ortopedista do Hospital Moriah.

Também neste episódio, o empresário Marcos Eduardo Garcia será submetido a uma operação robótica de hérnia inguinal dupla, pelas mãos do Dr. Rafael Nicastro, Cirurgião do Aparelho Digestivo. Marcos tem hérnia na região inguinal, nas virilhas, e há três meses descobriu o problema, após sentir muitas dores e ser obrigado a diminuir suas atividades físicas.

E para fechar esta segunda temporada de O Hospital, um caso de muita emoção e superação. Em 2024, em uma consulta com a neurologista clínica Dra. Keila Narimatsu, a analista financeira Vanessa Cristina Alves Monteiro recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla e precisou ficar uma semana internada tomando corticoide na veia para abrandar a crise.

‌



A série mostra que depois disso, Vanessa iniciou um tratamento com o uso de um remédio de alto custo que ela toma na veia, uma vez por mês. A medicação tem melhorado o estado da paciente e estabilizado a doença. Hoje, o grande sonho de Vanessa é poder retomar sua autonomia.

Os desfechos dessas histórias estão no último episódio da segunda temporada da série O Hospital, já disponível no PlayPlus, onde também podem ser acessados os demais episódios da produção.

‌



